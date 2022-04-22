Karabağlar'da 23 Nisan Coşkusu

KARABAĞLAR, İZMİR (ANKA) - Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Karabağlar Çocuk Şenliği, büyük bir coşkuya sahne oldu. 23 Nisan gösterilerine eşlik eden binlerce çocuk şişme oyuncaklarda, oyun istasyonlarında gönüllerince eğlendi. İkram standlarında lezzetli yiyeceklerden de tadan çocukların coşkusuna, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da eşlik etti.

Dokuz Eylül Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen şenliğin açılışı, Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı. Açılış törenine, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Metin Yorgancıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çocuklar, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Yorgancıoğlu'nun teşekkür konuşmasının ardından tiyatroyu dolduran katılımcılara seslenen Başkan Selvitopu, 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ulusal Kurtuluş Savaşı'na yön verdiğini hatırlattı. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın bu yönüyle dünyada ender mücadelelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Cumhuriyet kurulduktan sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli tarihi bayram ilan ederek, ülkemizin geleceği olan siz çocuklara armağan etmiştir. Böylesine anlamlı bir gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı coşkuyla, yürekten kutluyorum. Sizler bundan sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği gibi, aynı coşkuyla kutlamaya devam edeceksiniz. Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Türkiye Cumhuriyet" dedi.

Başkan Selvitopu, 23 Nisan ruhunu gelecek yıllarda da coşkulu etkinliklerle yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu ülke için yedi düvele karşı gövdelerini siper eden, canlarını veren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçedeki okullar halk oyunları ve ritim gösterilerini sergilediler. Konuklar da gösterilere coşkuyla eşlik etti. Daha sonra Başkan Selvitopu ve katılımcılar, gösteri yapan çocuklarla anı fotoğrafı çektirdi.

EĞLENCE VE LEZZET BİR ARADA

Çocuklar törenin ardından Uzundere Rekreasyon Alanı'nın farklı noktalarında kurulan stantlarda, oyun alanlarında, atölyelerde gönüllerince eğlenme ve ikram edilen lezzetleri tatma olanağı buldu. Pınar Çocuk Tiyatrosu'nun "Oyun Makinesi" adlı oyunu sahnelediği şenlik kapsamında şişme oyun parkurları, oyun istasyonları, kukla, yüz boyama, balon katlama, bayrak, kalemlik, maske yapımları gibi çok sayıda atölye istasyonu, geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili animasyon gösterileri yer aldı. Ayrıca çocuklara tavuk pilav, soğuk sandviç, makarna, patlamış mısır, Osmanlı Macunu, pamuk şekeri, saray lokması da ikram edildi.

Karabağlar'daki okullarda eğitim gören ilkokul öğrencileri başta olmak üzere binlerce çocuk, gün boyunca keyifli saatler geçirdi. Başkan Selvitopu da stantları tek tek ziyaret ederek, çocukların coşkusuna ortak oldu. Başkan Selvitopu onlarla boyama yaptı, hedefe halka attı.