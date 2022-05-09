Karabağlar Belediyesi, Türkan Şoray Açıkhava Nikah Alanı'nı Yeni Yerine Taşıyor - Haberler

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Karabağlar Belediyesi, Türkan Şoray Açıkhava Nikah Alanı'nı Yeni Yerine Taşıyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Karabağlar Belediyesi, Türkan Şoray Açıkhava Nikah Alanı'nı Yeni Yerine Taşıyor

Karabağlar'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yurtoğlu Mahallesi'ndeki Türkan Şoray Açıkhava Nikah Alanı, çevreyoluna bakan taraftaki yeni yerine taşınıyor.

Karabağlar'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yurtoğlu Mahallesi'ndeki Türkan Şoray Açıkhava Nikah Alanı, çevreyoluna bakan taraftaki yeni yerine taşınıyor.

Yaklaşık 1000 metrekare alandaki yeni yerde 310 kişi ağırlanabilecek. 120 metrekarelik sahnenin bulunduğu alanda, çevreye gürültü gitmemesi için gerekli önlemler alınıyor. Özellikle müzisyenlerin bulunduğu sahne bölümünde ses yalıtımı için çalışma yapılıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, alandaki bahçe ve sahne düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İşçilere kolaylık dileyen Başkan Selvitopu, "Modern peyzajı ve kullanım alanlarıyla bu bölümün, vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacağını düşünüyoruz. Gürültüyü önleyecek şekilde altyapı oluşturuldu" dedi.

Açıkhava nikah bölümünün gelecek günlerde kullanıma açılacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, alanda boya, ses yalıtım sistemleri kurulumu, ses ve ışık düzenlemeleri gibi çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Türkan Şoray, Evlilik, Yerel, Haberler

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