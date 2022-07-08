Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri

Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Yurdoğlu Parkı’nda konser verdi.

Karabağlar Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Yurdoğlu Parkı'nda konser verdi.

Murat Sincer yönetimindeki Karabağlar Belediyesi THM Korosu, Yurdoğlu Parkı'ndaki Yaz Konseri'yle bir kez daha sevenleriyle buluştu. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği ve zaman zaman türkülere eşlik ettiği konseri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Ozan Turabi Yılmaz da izledi.

'Dom dom kurşunu', 'Bağa gel bostana gel', 'Haydar Haydar' gibi sevilen türküleri seslendiren koroya, gecenin sonunda Başkan Selvitopu da sahneye çıkarak eşlik etti. Selvitopu, Şef Murat Sincer'in çağrısı üzerine koroyla birlikte "Haydar Haydar" türküsünü seslendirdi. Selvitopu ayrıca, emekleri nedeniyle koro adına Şef Sincer'e çiçek vererek teşekkür etti. Sincer de katkıları nedeniyle Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, yaz konserlerinin devam edeceğini söyledi. Sincer ayrıca Ozan Turabi Yılmaz'ın bir türküsünü, kendisiyle ve eşi Özlem Sincer'le birlikte seslendirdi. Konser, katılımcıların hep birlikte İzmir Marşı'nı söylemesiyle sona erdi.

ANKA / Yerel

Karabağlar Belediyesi Karabağlar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title