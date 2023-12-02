Karabağlar Belediyesi Şiddetli Yağıştan Etkilenen Vatandaşlara Nakdi Yardım Kararı Aldı

Karabağlar Belediye Meclisi, şiddetli yağış sonrası mağdur olan vatandaşlara nakdi yardım yapılmasını kararlaştırdı. Yardım miktarları ise hasara göre belirlendi.

Karabağlar Belediye Meclisi, 5 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen ve Karabağlar'da etkili olan şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşlara nakdi yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde yapıldı. Toplantıyı, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Aysel Ersöz, MHP İlçe Başkanı Latif Alaboğa'yla İlçe Başkan Yardımcıları Uğur Durmaz, Yasemin Kaya ve Cemal Aydın, Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcıları Necati Tağaç ve Şener Uzun, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Metin Uslu ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammet Emin Eres de izledi.

Toplantının açılışında meclis üyelerini belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilendiren Başkan Selvitopu, "Temizlik, zabıta, yol ve kaldırım düzenlemeleri, park yenileme ve bakım çalışmalarımız sorunsuz şekilde devam ediyor" dedi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi, Yeşilyurt Pazaryeri, ilçenin farklı noktalarındaki istinat duvarı inşaatlarının sürdüğünü bildiren Başkan Selvitopu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla birlikte işletilecek sosyal tesisin inşaatının ise tamamlandığını vurguladı.

Başkan Selvitopu, okulların bakım onarımlarının da aynı hızla devam ettiğini söyledi.

RAPOR İSTENECEK

Toplantıda, 5 Kasım 2023 tarihinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen su baskınları nedeniyle Karabağlar'da mağdur olan vatandaşlara nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı. Oybirliğiyle alınan kararda, vatandaşlardan, itfaiye raporu ve diğer gerekli evraklarla birlikte Karabağlar Belediyesi'ne başvuru yapmaları öngörüldü. Buna göre başvurusu uygun olan ve hafif hasarı bulunan vatandaşlara 7500, orta hasarı bulunan vatandaşlara 10.000, ağır hasarı bulunan vatandaşlara da 15.000 lira nakdi yardım yapılacak.

Toplantıda ayrıca, Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Uzundere'de bulunan fidanlığına, TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın adının verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.