Karabağlar Belediyesi'nden Örnek Dayanışma

"Sosyal belediyecilik" anlayışı ve projeleriyle vatandaşların yanında olmaya çalışan Karabağlar Belediyesi, bu Ramazan ayında da dayanışma örneği sergiledi. Gönüllerin ve sofraların paylaşıldığı bu ayda binlerce aileye ulaşan Karabağlar Belediyesi, gerek erzak paketleri gerekse Sosyal Destek Kartı ile dar gelirli vatandaşların yanında olmaya özen gösterdi.

Karabağlar Belediyesi, pandemi öncesi Ramazan aylarında gerçekleştirilen toplu iftarlar yerine bu yıl erzak paketi dağıtımı ve Sosyal Destek Kartı'na ağırlık verdi. Halen dağıtımı süren erzak paketleriyle, binlerce dar gelirli haneye ulaşıldı. Ayrıca Sosyal Destek Kartı almaya hak kazanmış yaklaşık 3 bin hanenin hesabına, her ay olduğu gibi Ramazan'da da belirlenen miktarda para yatırıldı. Böylece vatandaşlar ihtiyaçlarının bir bölümünü diledikleri marketlerden karşılayabildiler.

YIL BOYU DESTEK

Sosyal Destek Kartı'nın yıl boyunca süren bir uygulama olduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Birlik ve beraberlik ayı Ramazan'da ayrıca erzak paketlerinin dağıtımına öncelik verdik. Toplu iftarlar düzenlemek yerine, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alarak böyle bir yaklaşımı doğru bulduk. Sadece şehit yakınları ve gazilerimizle, yakınlarıyla bir araya geldiğimiz 2 toplu iftarımız oldu" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bir Ramazan ayını daha bitirmek üzereyiz. Birlik ve beraberlik, barış, huzur ve kardeşlik içinde umarım daha nice Ramazanları karşılarız. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.