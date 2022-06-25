Karabağlar Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Örnek Dayanışma

Karabağlar Belediyesi, Ramazan ve pandemi döneminde olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de anlamlı bir dayanışma çalışmasını hayata geçirerek dar gelirli ailelerle erzak paketi dağıtımına başladı.

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) iş birliğiyle hazırlanan koliler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen program doğrultusunda dağıtılıyor. İçinde kuru gıdaların yer aldığı binlerce paket, ihtiyaç sahiplerinin evlerinde teslim ediliyor.

Karabağlar Belediyesi, dezavantajlı kesimlere her ay düzenli olarak yaptığı yardımlara da devam ediyor.

Karabağlar Belediyesi'nin sadece bayramlarda değil, yılın her günü dezavantajlı kesimlerin yanında olmaya çaba gösterdiğini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "500 bin nüfuslu ilçemizde, yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle mağdur olan vatandaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Biz de gücümüz ölçüsünde onları desteklemeye çalışıyoruz. Sosyal Destek Kartımızla her ay yaklaşık 3 bin hanenin bütçesine katkı koyuyoruz. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarına ücretsiz eğitim vermeye gayret ediyoruz. Bir parça da olsa yaşamlarını kolaylaştırabilirsek, ne mutlu bize" dedi.

ANKA / Yerel