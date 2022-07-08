Karabağlar Belediyesi'nde Bayramlaşma

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye personeliyle bayramlaştı. Selvitopu, " Karabağlar Belediyesi istikrarlı bir yapıya kavuştu. Sizlerin alın teri ve emekleriyle daha da iyi noktalara gelecek. Hep birlikte kişilerin değil toplumun çıkarı için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Fidanlık, Sağlık İşleri, Zabıta ve Sosyal Yardım İşleri müdürlüklerini ziyaret ederek, personelle bayramlaştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki bayram kutlamasına, meclis üyeleri, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, başkan yardımcıları, KARBEL Şirket Müdürü Yakup Tendriç, CHP İzmir İl Yöneticisi Çetin Özdemir ve müdürlük yöneticileriyle personel katıldı.

Sendika Şube Başkanı Kara'nın konuşmasının ardından tüm katılımcıların bayramını kutlayan Selvitopu, "Uzun yıllar ekonomik sorunlarla mücadele ettik. Bugün bir istikrar yakalamış durumdayız. Herkese eşit mesafede durarak, nitelikli hizmet verme gayretindeyiz. Zaman zaman birileri çıkıp ' Karabağlar'da hizmet yok' diyebiliyor. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz! Kentin birçok noktasında önemli projeleri, hizmetleri birlikte yaşama geçirdik. Bunların yenilerini de yapmaya devam edeceğiz. Karabağlar gelişecek, değişecek, dönüşecek. Bu gerçekleşirken kimseye rant sağlamayacağız. Kentsel dönüşümden imar revizyonlarına dek tüm çalışmalarda, toplumun çıkarlarını öne alacağız" dedi.

ANKA / Yerel