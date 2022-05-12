Karabağlar Belediyesi'nce Hayata Geçirilen Mobilya Akademi'de Atölye Çalışmaları Başladı

KARABAĞLAR, İZMİR (ANKA) - Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası (İZMOD) iş birliğiyle hizmete açtığı Mobilya Akademi, bu mesleği yapmak isteyenler öğrenciler için önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda Mobilya Akademi'de "Sürdürülebilir ve Ekolojik Tasarım" konulu ilk atölye çalışması yapıldı.

Çalışmaya, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, İzmir Marangozlar Mobilyacılar ve Odası Başkanı Hasan Özkoparan ile Karabağlar Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Kayhan, tasarım dersinde öğrencilere, Karabağlar'daki mobilya sektörünün önemini anlattı. Mobilya sektöründe temel sorunun ara eleman ve üretici eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Kayhan, bu akademinin sektöre çok büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da iyi bir tasarımın ülkeyi mobilya sektöründe çok önemli noktalara taşıyabileceğini söyledi. Özkoporan öğrencilere kişiye özel tasarımlar yanında ülkelerin kültürlerine uygun tasarımlar yapmaları konusunda öğütler verdi. Mobilya Akademi'deki ilk tasarım dersini veren Eğitmen Nail Özlüsoylu ise bu atölye çalışmalarının devlet kurumları ve üniversite iş birliğiyle devam edeceğinin altını çizdi.

NİTELİKLİ ARA ELEMAN YETİŞTİRECEK

Mobilya Akademi, Türkiye'nin önemli mobilya üretim ve satış merkezlerinden biri olan Karabağlar'da, sektörün nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesinde önemli rol oynayacak. Karabağlar Belediyesi'nin, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) iş birliğiyle yaşama geçirdiği merkez, işlevselliği ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Mobilya Akademi'de 120 kişilik çok amaçlı salonun yanı sıra 4 eğitim odası, atölyeler, idari ofisler, kafeterya ve otopark bulunuyor.