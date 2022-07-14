Karabağlar Belediyesi, Kavacık Meydanı'nı Yeni Görünümüne Kavuşturuyor

Karabağlar Belediyesi'nin yürüttüğü Kavacık Meydan Projesi kapsamında köy meydanı, hızla yeni görünümüne kavuşuyor.

Ekipler, meydanın altyapı ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. Etrafı dubalarla çevrilen meydana bakan iş yerlerinin pergole düzenlemelerine geçildi. Bu kapsamda yıpranmış ve tehlike yaratan sundurmalar, köy dokusuna uygun şekilde ahşap ve kiremit yapılarak yenilenecek. Meydana bakan cepheler tamamen boyanarak cephe iyileştirmeleri sağlanacak. Yine köy meydanına bakan caminin minaresi boyanarak, içinde gerekli onarımlar yapılacak. Sağlık ocağı olarak kullanılan binanın da elektrik, su tesisatı ve yer döşemeleri tamamen yenilenecek. Böylece Eylül ayında gerçekleşecek Kavacık Üzüm Festivali öncesinde meydan ve çevresi, yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak.

YAKINDA TAMAMLANACAK

Çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Yörede yaşayan vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak başladığımız çalışmalar hızla ilerliyor. Meydan düzenlemesinin ardından, Köy Evi çalışmalarımız başlayacak. Bununla ilgili koruma kuruluna başvuruyu yaptık. Daha sonrasında da sokak cephe düzenlemelerini gerçekleştireceğiz.Kavacık, tarihi dokusu ve tarımsal zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarılacak" dedi.

ANKA / Yerel