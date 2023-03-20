Karabağlar Belediyesi, Bölgesel Muhtar Toplantıları'na Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi'nin mahallelerin sorunlarını belirlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği Bölgesel Muhtar Toplantıları bu yıl da devam ediyor.

Karabağlar Belediyesi'nin mahallelerin sorunlarını belirlemek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği Bölgesel Muhtar Toplantıları bu yıl da devam ediyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bölgesel Muhtar Toplantıları'nın ikincisinde 18 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi.

Başkan Selvitopu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, deprem ve sel felaketlerinde yaşamını yitiren yurttaşları rahmetle anarak, şunları söyledi:

"Bu tür afetlere hazırlıklı olunması çok önemli. Biliyorsunuz AKUT'un Türkiye'deki en büyük merkezi Karabağlar'da. Karabağlar Belediyesi olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. 2 bin hektarlık alanın plan revizyonlarını gerçekleştirdik. Deprem bölgesinden Karabağlar'a gelen insanlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bir yandan afet bölgesine de desteklerimiz sürüyor. Son olarak Hatay'ın Defne Belediyesi'ne eğitim amaçlı kullanılmak üzere iki konteyner gönderiyoruz."

Karabağlar Belediyesi'ne ait asfalt plentinin bakımının bu ay sonunda tamamlanacağını bildiren Selvitopu, "Hemen ardından asfaltlama çalışmalarımız geçen yıl olduğu gibi süratle devam edecek. Muhtarlarımız öncelikli ihtiyaç duyulan yolları Fen İşleri Müdürlüğü'müze bildirebilir. Biz ona göre program yaparız" dedi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının da devam ettiğini de ifade eden Selvitopu, "Hedefimiz bu yılın sonunda tamamlayarak hizmete açmak. Karabağlar için önemli bir merkez olacak. 32 dönümlük alan üzerinde kapalı yüzme havuzu, salon sporlarının yapılacağı bölümler, futbol sahası yer alacak" diye konuştu.

Yeşilyurt pazaryerini baştan sona yenileyerek önümüzdeki aylarda kapalı hale getireceklerini, ifade eden Selvitopu, Yurtoğlu ve Esendere pazar yerlerinin kapalı hale dönüştürülmesinin hazırlıklarını da başlattıklarını bildirdi.

Çalıkuşu Semt Merkezi'nin de gelecek ay tamamlanacağını belirten Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Dört mahallemize hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi, aynı Barış Semt Merkezi'miz gibi büyük yer olacak. Çok amaçlı olarak hizmet verecek. Yer buldukça benzer merkezleri yapmaya devam edeceğiz."

MUHTARLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Başkan Selvitopu'nun konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak mahallelerindeki sorunları, talepleri ve görüşlerini aktardı. Bölgesel toplantıların ikincisine, Karabağlar Belediye Meclisi Üyeleri Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Şafak, Okan Aras ve Nedim Topaloğlu da katıldı.