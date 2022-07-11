Karabağlar Belediyesi, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni 2023'e Hazırlıyor

Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaatı devam ediyor. Merkez'in, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar hazır olması hedefleniyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin böyle bir tesise ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Karabağlar'daki çocuk ve gençlerimiz, amatör spor kulüplerimiz bu merkezi yoğun olarak kullanacak. Resmi karşılaşmaların yapılacağı futbol sahası, yüzme havuzları, modern voleybol, basketbol sahalarını barındıracak tesisimiz, ilçemizdeki binlerce gencimizin sporla buluşmasını sağlayacak" dedi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılına yetiştirmek için çalışıldığını belirten Selvitopu, "İnşaat şu anda yüzde 35'ler düzeyinde. Hedefimiz yıl sonunda yüzde 70'e ulaşmak ve gelecek yıl içinde tamamlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yaşama geçireceğimiz bu tesis, Karabağlar'a değer katacak" diye konuştu.

Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki 32 dönüm üzerinde yapımına devam edilen Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde, resmi spor karşılaşmaların oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık ve kapalı alanlar olacak. Açık alanda, üç bin seyirci kapasiteli futbol sahası, üç açık basketbol sahası ve standartlara uygun tenis kortu bulunacak.

İki ana bölümden oluşan spor salonlarında da, ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alacak. Dokuz dönüm üzerine oturacak binada sporcular için kondisyon/antrenman odaları, giyinme/soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası ve acil müdahale odası olacak.

ANKA / Yerel