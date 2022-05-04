Karabağlar Belediyesi Aqua Yaşam'ı Yaza Hazırlıyor

Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Rekreasyon Alanı'nda bulunan Aqua Yaşam Havuzları ve kafeterya tesisleri bakım yapılarak yaza hazırlanıyor.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Aqua Yaşam, geçen yıl 5 Haziran-12 Eylül 2021 tarihleri arasında hizmet verdi ve yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladı. Pandemi koşullarına rağmen bu sayıya ulaşıldığını hatırlatan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Rakamlar İzmirlilerin her geçen süre Aqua Yaşam'a daha fazla güven ve ilgi duyduğunu gösteriyor. Önceki yıl 10 bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 25 bindi. Pandeminin zayıflaması nedeniyle bu yaz daha fazla konuk ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza duydukları güven ve yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında çocuk havuzuna, minik konukların sevecekleri yeni bir kaydırak eklendi. Ayrıca havuzların, şezlong alanlarının ve yeşil dokunun bulunduğu bölgelerin bakımı yapılıyor. Tesisin bu ayın sonunda hizmete açılması hedefleniyor.