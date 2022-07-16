Karabağlar Belediyesi, Adnan Süvari Parkı'nı Yeniledi

Karabağlar Belediyesi, park yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçenin en büyük parklarından biri olan Adnan Süvari Parkı da belediyenin Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla baştan sona yenilendi. Park, çocuk oyun grubu, yetişkin fitness spor aletleri ve yeşil doku düzenlemelerinin ardından vatandaşlarla buluştu.

Arka arkaya yenilenen Özdemir Sabancı ve Güzel İzmir parklarının ardından Adnan Süvari Parkı'nın da yenilenerek modern bir çehreye kavuştu. Adını Türk futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan Adnan Süvari'den alan parkın son hali vatandaşların beğenisini kazandı.

Toplam 5 bin metrekareyi bulan parkta mevcut ağaçların dokusuna zarar verilmeden yeşil alan miktarı artırıldı. Parkın her noktasına otomatik sulama sistemi kuruldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediyenin kendi olanaklarıyla sürdürülen park yenilemelerinin, belirlenen program doğrultusunda aralıksız süreceğini söyledi.

ANKA / Yerel