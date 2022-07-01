Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Özel Güvenlik Haftası'nı Kutladı

Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nde görev yapan özel güvenlik çalışanlarıyla bir araya gelerek, onların Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Özel güvenlik çalışanlarından bir grup, Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Vatansever ve birim amirleriyle birlikte Başkan Selvitopu'nu makamında ziyaret etti. Konuklarına ziyaretleri ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Selvitopu, "Belediyemizde her birimin ayrı bir görevi ve sorumluluğu var. Sizler de hem çalışanlarımızın, hem de kurumumuza gelen vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu sağlamak adına önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bugüne kadar önemli bir sıkıntı yaşanmadı. Bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı disiplin anlayışıyla çalışmalarınızı sürdüreceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nde çalışan herkesin, ilçede yaşayan 500 bin insana nitelikli hizmet vermeyi amaçladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bunun için personelimizin, gelişen teknoloji, yasal değişiklikler gibi konularla ilgili eğitimlerden geçmesini çok önemsiyoruz. Çünkü bilgi güçtür! Sizlerden isteğim kendinizi sürekli geliştirin ve görevinizi layıkıyla yapmaya devam edin" diye konuştu.

Destek Hizmetleri Müdürü Vatansever ve özel güvenlik çalışanları da yaklaşımı ve destekleri nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Başkan Selvitopu, özel güvenlik çalışanlarına çikolata armağan ederek, hem Özel Güvenlik Haftası'nı hem de yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı.

ANKA / Yerel