Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu Gençlerle Kahvaltıda Buluştu - Haberler

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle kahvaltıda buluştu.

CHP Karabağlar İlçe Gençlik Kolları Sosyal Yardım Komisyonu'nun düzenlediği etkinlik, Karabağlar Belediyesi Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra CHP'nin İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, Gençlik Kolları Başkanı Fatmagül Uysal da katıldı.

Gençlerden Dilara Çavdar'ın "Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi"ni okumasının ardından konuşan Fatmagül Uysal, " Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak ve onu gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe Başkanı Türkbay da kahvaltıyı düzenleyenlere teşekkür ederek, gençlerin çok sayıda sorunu olduğunu hatırlattı.

"TARİH KÜÇÜMSEMEK İSTEYENLERİ YANILTIYOR"

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Selvitopu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni çok genç yaşta başlattığını hatırlatarak, "O ve arkadaşları 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bir yürüyüş başlattılar. Yedi düvele karşı mücadele ederek bu ülkeyi bağımsızlığına kavuşturdular ve ülkemizin demokratik düzene geçişini sağladılar. Biz Atatürk'ü sadece 19 Mayıs'ta değil yılın her günü anıyoruz. Onun ilkelerini, düşüncelerini uygulamaya çalışıyoruz. Bu büyük bağımsızlık ve Kuvayi Milliye ruhunu küçümsemek isteyenler ise tarih önünde yanıldılar ve yanılmaya da devam edecekler" dedi.

Gençleri bulundukları koşullar ne olursa olsun ülkenin değerlerine ve geleceğine sahip çıkmaya çağıran Başkan Selvitopu, "Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu ülkeyi adeta yoktan var ettiler. Hep birlikte bu büyük ideal uğruna mücadele edip çalışırsak, bu ülkede aşılamayacak sorun kalmaz. Yeter ki inanalım!" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi'nin de çalışmalarında, yatırımlarında özellikle çocukları ve gençleri öncelediğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Şu anda devam eden en büyük yatırımımız Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi. Bu tesisi ve diğer kültür sanat merkezlerini sizler için yapıyoruz. Eğitimli, bilgili, kültürlü, sporla içiçe yaşamanızı istiyoruz. KARBEM'de 1000'i aşkın gencimize ücretsiz eğitim desteği sunuyoruz" dedi.

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Selvitopu, katılımcılara Türk Bayrağı armağan etti.