Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Genç Meslektaşlarını Ağırladı - Haberler

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği öğrencileri, Karabağlar Belediyesi'ni ziyaret ederek, Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Dijital Arşiv gibi çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Mesleği Harita Mühendisliği olan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da öğrencileri ağırlayarak, merak ettikleri soruları yanıtladı. Başkan Selvitopu, bu mesleği neden tercih ettiği ve Karabağlar'ı modernleştirmek için yaptıkları projelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Zeynel Abidin Polat öncülüğünde ziyaret gerçekleştiren Harita Mühendisliği Bölümü 2., 3. ve son sınıf öğrencilerine, Karabağlar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis Salonu'nda sunum yapıldı. Konunun uzmanları, Karabağlar Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması hakkında bilgiler verdiler. Bilgilendirmenin ardından Plan ve Proje Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrencilere, harita uygulamaları gösterildi.

GENÇLERLE SOHBET

Gençler daha sonra Başkan Selvitopu'yla bir araya geldi. Samimi sohbet sırasında gençler, merak ettiği soruları Başkan Selvitopu'na yöneltme fırsatı buldu. Harita mühendisliğini bilinçli olarak tercih ettiğini ve meslek yaşamı boyunca, kentsel dönüşüm başta olmak üzere konuyla ilgili alanlarda çalıştığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Harita mühendisleri, yerel yönetimlerde en fazla ihtiyaç duyulan meslek gruplarının başında geliyor. Çünkü kent planlaması dediğiniz zaman, bu grubun faaliyet alanına giriyor" dedi.

Karabağlar'da 2700 hektarlık yapılaşma alanı bulunduğunu, bunun yaklaşık 700 hektarının kentsel dönüşüm kapsamında yer aldığını belirten Başkan Selvitopu, "Karabağlar Belediyesi olarak kalan 2000 bin hektarlık alanın plan revizyonlarını yaptık. İmar uygulamaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Kent, yaptığımız planlara göre gelişecek. Biz çarpık dokuyu düzenli kent dokusu haline getirmeye çalışıyoruz. Bu dönüşümde harita mühendislerine önemli görevler düşüyor. Temel hedefimiz kentimizin modern bir hale gelmesini sağlamak. Bunu yaparken bilgiye ve teknolojiye ihtiyacınız var. İşte bu nedenle Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Dijital Arşiv gibi çalışmalara ağırlık verdik. Altyapınız ne kadar derli toplu olursa, o denli proje üretebilirsiniz" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Selvitopu, öğrencilerin selfie taleplerini de geri çevirmedi.

Buluşmada, Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Dayangaç ve bürokratlar da yer aldı.