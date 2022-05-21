Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan Kavacıklı Ressam Düzgünkaya'ya Ziyaret - Haberler

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçeye bağlı Kavacık köyünde yaşayan ve engeline rağmen hayata sıkı sıkı tutunan Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya'yı evinde ziyaret etti. Resim sevgisi ve azmiyle herkese örnek olan Düzgünkaya'ya çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Selvitopu, kendisine günün anısına şal armağan etti.

Düzgünkaya'nın atölyesini gezen ve yaptığı doğa ağırlıklı resimleri inceleyen Başkan Selvitopu, "Eserlerinizin hepsi ayrı ayrı çok güzel ve anlamlı. Kavacık'ı, doğasını ve insanlarını çok iyi anlatıyor. Ellerinize, emeğinize sağlık. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da sizi desteklemeye devam edeceğiz. Yakında, İzmir'in en büyük kültür sanat tesislerinden biri olacak Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'ni hizmete açıyoruz. Umarız bu eserleri orada İzmirlilerle buluştururuz. Konukseverliğiniz ve sıcak ilginiz için teşekkür ederim" dedi.

Düzgünkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Selvitopu'na yaptığı resimlerden birini armağan etti. Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'nin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Düzgünkaya, "Çalışmalarınız, varlığınız bize güç veriyor" diye konuştu.

Ziyarette, Başkan Yardımcısı Murat Baran Uygun'la, Meydan Düzenleme Projesi için Kavacık'ta bulunan ilgili müdürler ve Kavacık Muhtarı Erkut Yeşilbayır da yer aldı.