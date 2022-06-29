Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, Alan Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin dört bir yanında sürdürülen asfalt serim, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını denetledi. Çalışmaların yer aldığı mahallelerdeki muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Selvitopu ayrıca vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Selvili ve Uğur Mumcu Mahalleleri'ndeki asfalt; Esenlik, Reis ve Doğanay Mahalleleri'ndeki kaldırım, tretuvar ve yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların ne aşamada olduğunu yakından takip eden ve işçilere "kolay gelsin" diyen Başkan Selvitopu, daha sonra Eserkent'de taksicilerle ardından Reis Mahallesi'nde vatandaşlarla çay içti. Onların talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Selvitopu'nu incelemesi sırasında, Eserkent Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız, Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Tekin Derdiyok, Reis Mahalle Muhtarı Ali Şen de yalnız bırakmadı. Selvitopu denetlemelerin sonunda Esenlik Mahalle Muhtarı Zakir Çin'i de ziyaret etti.

Karabağlar Belediyesi olarak 500 bin nüfusa en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Tüm gücümüzle sahadayız. Ekiplerimiz, belirlenen program kapsamında ilçemizin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmek ve Karabağları'ı geliştirip güzelleştirmek" dedi.

ANKA / Yerel