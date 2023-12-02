Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Meclis Üyeleri ve Bürokratlarla Buluştu

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle düzenlenen yemekte meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla bir araya geldi. Başkan Selvitopu, Karabağlar için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti ve önemli işlerin birlikte başarıldığını belirtti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediye Meclisi üyeleri ve belediye bürokratları, Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle düzenlenen yemekte buluştu. Meclis üyelerine ve bürokratlara Karabağlar için verdikleri emek nedeniyle teşekkür eden Başkan Selvitopu, "Popülizme kaçmadan ve söylemlerin çok ötesinde, önemli işler yaptık. Bunu hep birlikte başardık" dedi.

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak konuşmasına başlayan Başkan Selvitopu, "Bugün kendimize bir rehber arıyorsak, savaş meydanlarında bile bilime, kültüre önem vermiş, okuduğu yüzlerce kitapla ülkesinin geleceğine yön çizmeye çalışmış Mustafa Kemal Atatürk yeterlidir. Savaş meydanlarından çıkmasına rağmen "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" diyebilen bir liderden başkasını aramaya gerek yok. O'nun kurduğu Cumhuriyetin ve bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Bugün hep birlikte buradaysak, Cumhuriyetimizin yarattığı değerler sayesindedir" dedi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Başkan Selvitopu, tüm meclis üyelerine emekleri nedeniyle şimdiden teşekkür etti. Farklı siyasi partilere üye olsalar da meclis üyelerinin Karabağlar'ın ve Karabağlarlıların yararına birçok önemli karar aldığını belirten Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"Karabağlar nüfus olarak İzmir'in 2. büyük ilçesi. Dar gelirli insanlarımızın ağırlıkta yaşadığı bir yer. Geçen süreçte ilçemizin sorunlarına hep birlikte çözüm aradık. Birçok konuda da çözümler üretmeyi başardık. Popülizme kaçmadan ve söylemlerin çok ötesinde işler yaptık. Bu tek başına belediye başkanının yapacağı işler değil. Kadro hareketi gerektirir. Bunları hep birlikte yaparak Karabağlar'a yararlı olmaya çalıştık. Tek amacımız kentimize hizmet etmek. Bugüne kadar kişisel hiçbir beklentim olmadı. Bundan sonra da asla olmayacak. Sizlerin de böyle düşündüğünü biliyorum. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Başkan Selvitopu konuşmasının ardından meclis üyelerine Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına plaket verdi.