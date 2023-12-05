Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu Asfalt Çalışmalarını Denetledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, asfalt ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfaltlama ekipleri, sahadaki yoğun çalışmalarına devam ediyor. Muhtarların talepleri doğrultusunda acil ihtiyaç duyulan sokaklara girmeyi sürdüren ekipler, son olarak Umut Mahallesi'ndeydi. Her zaman olduğu gibi Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çalışmaları yerinde denetleyerek, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik'in de yer aldığı incelemede Başkan Selvitopu, yapılması gereken ek işlerle ilgili ekipleri yönlendirdi. Başkan Selvitopu, İzmir'de yağmurlu günlerin başladığını ve sağanak yağışların zaman zaman etkili olduğunu hatırlatarak, "Hava durumu izin verdiği sürece ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaya devam edecek. Karabağlar'da girilmedik mahalle bırakmayacağız. Hedefimiz 58 mahallemizin tamamına eşit ve nitelikli hizmet vermek" dedi.