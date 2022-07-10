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Karabağlar Aqua Yaşam Bu Bayramda da Serinletiyor

ANKA - Yerel
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Karabağlar Aqua Yaşam Bu Bayramda da Serinletiyor

Karabağlar Belediyesi’nin Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, 9 günlük bu bayram tatilinde de konuklarını serinletiyor.

Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, 9 günlük bu bayram tatilinde de konuklarını serinletiyor.

Pandemi aylarında bile yoğun ilgi gören tesis, bu yıl 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geçen yıl 25 bin ziyaretçi sayısına ulaşan tesisin bu yıl bu sayının daha da üzerine çıkması bekleniyor.

Her türlü hijyen önleminin alındığı tesis, haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi de yapılıyor. Abonelik sistemi de olan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar, 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Aqua Yaşam'ın artık İzmir'in en çok bilinen ve ilgi gösterilen sosyal tesislerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bayram ve sonrasında da yoğun şekilde konuklarımızı ağırlayacağız. Umarım ziyaretçiler gönüllerince eğlenir ve güzel bir bayram tatili geçirir. Karabağlar Belediyesi olarak Aqua Yaşam'da hijyen ve kalitenin belirli bir düzeyde tutulması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

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