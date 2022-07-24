Karabağlar, Abdi İpekçi Mahallesi'nde Yoğun Çalışma

Yaz aylarının en sıcak günleri yaşanırken, asfaltlama sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Ekipler belirlenen program doğrultusunda bu hafta sonu Abdi İpekçi Mahallesi'nde asfaltlama ve kaldırım çalışmaları yaptı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu çalışmaları yerinde denetleyerek, sıcakta ter döken belediye emekçilerine kolaylıklar diledi.

Abdi İpekçi Mahallesi Muhtarı Orhan Kaya, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Baran Uygun, birim amirlerinin de yer aldığı incelemede Başkan Selvitopu, bölgedeki vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşlar çalışma nedeniyle Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkürlerini iletti. Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Selvitopu, bu yaz yoğun şekilde sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

FİYATLARI KATLANDI

Karabağlar Belediyesi'nin araç parklarını güçlendirmeleri nedeniyle asfaltlamayı, modern araçlarla, tekniğine uygun olarak serdiklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Son birkaç yılda Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine kazandırdığımız bu araçların fiyatı kat kat arttı. İyi ki zamanında bu alımları yapmışız. Bu araçlar sayesinde eski asfaltı kazıyıp, yenisini modern finişerimizle, silindirlerimizle seriyoruz. Böylece yollarda kot farkı oluşmuyor" dedi.

Ekiplerin yaz boyunca farklı ilçelerde yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Muhtarlarımızla sürekli görüşüyoruz. Onların önerileri doğrultusunda ihtiyaç duyulan sokaklarımıza girmeye, gerekli yenilemeleri yapmaya devam edeceğiz. Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımıza eşit ve nitelikli hizmet verme çabamız sürecek" diye konuştu.

ANKA / Yerel