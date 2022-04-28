Karabağlar'a 'Sıfır Atık Merkezi' Yapılıyor

Karabağlar Belediyesi tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin en önemli aşamalarından birini oluşturan 1. sınıf atık getirme merkezinin inşaatında sona gelindi. Aşık Veysel Mahallesi'nde yapılan merkezin gelecek haftalarda hizmete girmesi planlanıyor.

Merkezde, ağıt-karton, plastik, cam, metal, ahşap, tekstil gibi evsel atıklar toplanacak. Merkezde ayrıca aydınlatma ekipmanları, televizyon, radyo, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fotoğraf makinesi gibi atık elektrikli elektronik eşyalarla, ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağlar, atık ilaçlar, pil ve akümülatörlerin diğer atıklarla karıştırılmadan toplanması sağlanacak.

BAŞKAN SELVİTOPU ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Daha temiz, çevre dostu bir Karabağlar için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.