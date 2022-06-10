Karabağ Şehitleri Sancaktepe'de anıldı - Haberler

Karabağ Şehitleri Sancaktepe'de anıldı

Sancaktepe'de '44 Gün 44 Şehit Karabağ Savaşı Şehitlerini Anma Gecesi' programı düzenlendi

İSTANBUL - Karabağ Zaferi'nin şehitlerini anmak amacıyla Sancaktepe'de '44 Gün 44 Şehit Karabağ Savaşı Şehitlerini Anma Gecesi' programı düzenlendi. Programa Karabağ şehitlerinin aileleri katıldı.

Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta topraklarını kurtarırken, Ermenistan ordusuna büyük darbe vuruldu. Sancaktepe Belediyesi, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak '44 günde 44 şehit verilen Karabağ Zaferi Şehitlerini Anma Gecesi' programı gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Batı Trakya Türklerinin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Azerbaycan Vatandaşlarının Sosyal Refahının Güçlendirilmesine Destek Vakfı Başkanı Venera Askerova ve şehit aileleri katıldı. Program, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ile Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başladı. Ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Düzenlenen gecede Karabağ Zaferi ile ilgili video gösterimi yapıldı.

"Birleşmiş Milletler, 30 yıl boyunca hep farklı kararlar aldı"

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Sizler, tarih yazan evlatlar yetiştirmenin gururunu hep üzerinize taşıyacaksınız. Dünyanın bugün sözde bütün imkanlarını seferber etmiş gibi görünüp çözemediği pek çok meseleyi Cumhurbaşkanımızın bu dirayeti sayesinde çözüme kavuşturuyoruz. Daha adil bir dünya mümkündür idealine her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Dağlık Karabağ İsrail'in elinde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere AGİT başta olmak üzere güya pek çok çaba ortaya konuluyor. Birleşmiş Milletler, 30 yıl boyunca hep farklı kararlar aldı. Kendi kararlarının uyulmasının takipçisi olamadı. Biz diplomasiye önem veren bir ülkeyiz. Tıpkı bugün Rusya, Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesinde Cumhurbaşkanımızın gösterdiği diplomatik liderlik gibi, Tarihin her döneminde sorunların, meselelerin diplomasiyle çözülmesinin savunucusu olduk. Bunun mücadelesini verdik" dedi.

"Türk ve Azerbaycan askeri sırt sırta bir zafer destanını bütün dünyanın gözü önünde yazdılar"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "22 Eylül 2020'de Ermeni güçleri Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla yön değiştirdi. Tarihe verilen söz geleceğe uzanan kardeşlik, andımız ve birlikte çarpan kalplerimizle perçinleşti. Şanlı Türk ordusu, kahraman Azerbaycan güçleri, uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak sadece 44 günde Karabağ Zaferini tarih sayfalarına altın harflerle yazdı. Küresel güçlerin şımarık çocuğu Ermenistan, Osmanlı tokadı neymiş, nasıl olurmuş iyice gördü. Darısı Yunanistan'ın başına diyelim. Bugünlerde onlar da maalesef destek çıkarmaya başlıyorlar. Zira sorumsuz ve şımarık tavırlarla bu devleti ve milletin sabrını zorlayan ataları denize döküldükleri İzmir'in soğuk sularını galiba onlara iyi anlatmamışlar. Karabağ'da kardeş coğrafyalarımızın barış kanadı, dosta güven, düşmana korku salan SİHA'larımız görünür oldu. Türk ve Azerbaycan askeri sırt sırta bir zafer destanını bütün dünyanın gözü önünde yazdılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan program sonunda Başkan Şeyma Döğücü, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a ve protokole hediye takdiminde bulundu.