Karabağ Şehitleri Anma Günü Etkinliği

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğrunda Karabağ Savaş'ında şehit düşenler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, ' Azerbaycan 27 Eylül Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) anma etkinliği düzenledi. TADİV Genel Merkezi'nde gerçekleşen programa Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Fuzuli Macidli, TADİV Başkanı Aygün Attar ve davetliler katıldı. Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunması ile başladı.

Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin Azerbaycan'a sadece özgürlük değil onur ve gurur kattığını vurgulayan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Macidli, "Tüm Türk Dünyası'nın ortak hafızasına kazınmış bir tarih 27 Eylül, Çanakkale'de canlarını feda eden Mehmetçik ile Azerbaycan evladı aynı davanın temsilcileridir. Onlar bize kardeşlik ve dayanışmanın sadece duygu değil fedakarlık olduğunu da göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Türkiye'nin bir millet iki devlet anlayışının sadece bir siyasi söylem olmadığına işaret eden Macidli, "Tarihin ve şehitlerimizin kanı ile yazılmış sarsılmaz bir geçektir. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı, özgürlük ve bağımsızlık göstergesi Ankara'da şehitlerimizi anmamız bu kardeşliğin en önemli göstergesidir" diye konuştu. - ANKARA