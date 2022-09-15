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Karaali Caddesinde kaldırım çalışması

Yerel Haberler

Karaali Caddesinde kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Karaali Caddesi'nde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Karaali Caddesi'nde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yapılıyor.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Karaali Caddesi'nde başlatılan kaldırım düzenleme ve döşeme faaliyetleri, aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde bir taraftan zemine malzeme serimi yapılırken, diğer taraftan kilitli parke taşları büyük bir özenle döşeniyor. Döşeme işlemi tamamlanan bölgelerde, cadde daha güzel bir görünüme kavuşuyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, gerçekleşen kaldırım yapım işleminin en kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

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