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Kara lahana üretimi Aydın'da artıyor

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Korona virüs salgını sonrası tarımsal üretimdeki önem arttı. Aydın'da çiftçiler kara lahana üretimine ağırlık veriyor.

Korona virüs pandemisinden sonra her geçen gün önemi artan tarımsal üretimde yetiştirilen her türlü gıda maddesi üreticinin yüzünü güldürmeye başladı. Aydınlı çiftçiler korona virüs salgınından sonra adeta 'üret-kazan' dönemi başladığını belirterek "İnsanlarımız eskiden karnını doyurmaya çalışırdı. Artık bu düşünce değişti. Pek çok kişi doymak için sağlıklı beslenmek için yiyip içiyor. Bu anlayış da tarımsal üretimin önemi ve kazançları arttırdı" diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sonra doğal ve organik ürünlere olan ilginin artması Aydın'da ürün çeşitliğini de arttırdı. Güçlü bir tarımsal potansiyele sahip olan ve yılın dört mevsimi ürün yetiştirilen Aydın'da kara lahana üretimi de yoğunlaşmaya başladı. Kış mevsiminde yetişen sebzelerden olan ıspanak, pazı, kereviz, pırasa, turp gibi ürünlerin bolca yetiştiği Aydın'da bu yıl çiftçiler kara lahana üretimine de ağırlık verdi. Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde karalahana hasadına başlayan çiftçiler, yetiştirdikleri ürünleri satmakta pazar sıkıntısı yaşamadıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda semt pazarlarında manav tezgahı açtıklarını ancak zincir marketlerle rekabet edecek güçleri kalmadığı için yeniden tarımsal üretime başladıklarını belirten Ferdi ve Neriman Çubukcu çifti, "Eskiden bir yandan üretip diğer yandan semt pazarlarında tezgah açardık. Ancak son zamanlarda bizim gibi Acarlar'da ikamet edip bir yandan tarımsal üretim yapıp diğer yandan pazarcılık yapan pek çok kişi zincir marketlerle rekabet edemediği için pazarcılığı bırakmak zorunda kaldı. Burada şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Ancak ilerleyen süreçte küçük esnaf semt pazarlarından çekildiğinde bu vatandaş zincir marketlerin dikte ettirdiği fiyatlara boyun eğmek zorunda kalacak. Bu nedenle bizler ürettiğimizi daha çok yerel esnafa satmaya gayret ediyoruz" dedi.

Tarlada adedi 6-7 TL'den satılan kara lahananın zincir marketlerde kilogramı 19 TL'den satışa sunulduğu görüldü.

Lezzetinin yanında bir çok faydası da bulunan kara lahananın üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde çok faydalı olduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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