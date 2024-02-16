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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ ve Kırklareli'de inceleme ve denetlemelerde bulundu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ'daki 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Kırklareli'ndeki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ'daki 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Kırklareli'ndeki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Tekirdağ Çorlu'daki 5'inci Kolordu Komutanlığında ve Kırklareli Vize'deki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selçuk Bayraktaroğlu Kırklareli Orgeneral Tekirdağ Komando Savunma Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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