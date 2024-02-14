Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki Zer Tepe üs bölgesinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, birliklerin konuşlu bulunduğu kışla ve üs bölgelerindeki kolaylık tesislerini gezerek, personelin yaşam koşullarını inceledi. Bölgede görevli komutanlar ve diğer personel ile görüşen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak, alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi" denildi. - ANKARA