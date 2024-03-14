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Kara avcılığı yasağı başladı

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2023-2024 av dönemi merkez av komisyonu kararları doğrultusunda ülke genelinde başlayan kara avcılığı, 3 Mart 2024 tarihinde sona erdi. 2024-2025 av dönemi açılışına kadar kara avcılığı faaliyetleri yasaklandı.

26 Ağustos tarihinde başlayan kara avcılığı 2023-2024 av dönemi merkez av komisyonu kararları doğrultusunda ülke genelinde 3 Mart 2024 tarihinde sona erdi. Bu tarihten itibaren 2024-2025 av dönemi açılışına kadar kara avcılığı faaliyetleri tüm ülke genelinde yasaklandı.

Yaban hayvanlarının eşleşme, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini kapsayan avın yasaklandığı dönemde avcılık yapılması ülke yaban hayatına ciddi zarar verdiği belirtilen a açıklandı. Yapılan açıklamada, "Bu sebeple avcılarımızın yasak dönemde avcılık yapmaması, yaban hayatını yaşam alanlarında rahatsız etmemesi ile av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması büyük önem arz etmektedir. Avın kapalı olduğu, yaban hayvanlarının üreme ve yavru büyüttüğü dönemlerde avcılık yapılması durumunda en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün yerel il teşkilatlarına, jandarma ve polis teşkilatlarına ihbar edilmesi yaban hayatının korunması için verilebilecek en büyük katkıdır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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