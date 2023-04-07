Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kar yağmadı ama Çeşme beyaza büründü

Kar yağmadı ama Çeşme beyaza büründü

Yerel Haberler

İzmir'in turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu.

İzmir'in turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kentin cadde ve sokaklarını, plajları kar yağmış gibi beyaza bürüyen dolu yağışı, ulaşımda zaman zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası İzmir'in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Çeşme ilçesinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle İzmir'in turistik kenti beyaza büründü. - İZMİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fırtına İzmir Çeşme Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title