Kastamonu'nun Araç ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen doğaseverler yaylada kamp yaptı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen doğaseverler yaylada kamp yaptı.

Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırında bulunan Fındıklı ve Gölcük yaylaları gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bulan doğaseverler, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal koordinesinde yaylada kamp yaptı.

30 kişilik bir grup yaylada hem doğanın hem de kar yağışı ile ortaya çıkan manzaranın tadını çıkardı. - KASTAMONU