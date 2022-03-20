Kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini arttırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini arttırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini arttırdı

İstanbul'da aralıklarla süren kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini arttırdı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da aralıklarla süren kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından başlayan kar, İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yarın da sürmesi beklenen kar yağışı Beylikdüzü'nde etkisini arttırdı. Aniden bastıran kar, zaman zaman üst geçitte yürüyen vatandaşlara da zor anlar yaşattı. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji, Beylikdüzü, İstanbul, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title