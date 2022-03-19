Kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler

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Kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas'ta etkili olan kar sürgünü nedeniyle Sivas-Gürün karayolu araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ta etkili olan kar sürgünü nedeniyle Sivas- Gürün karayolu araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgarın yola taşığı kar kütleleri ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Gürün karayolu kar sürgünü nedeniyle araç ulaşmına kapatıldı. Akşam saatlerinden itibaren her türlü aracın yola girmesine izin verilmiyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tragger, Gürün, Sivas, kar, Yerel, Haberler

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