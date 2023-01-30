Kar sevinci yaşayan Vali Akbıyık: 'Dualarımız kabul oldu'

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşların kar yağması için ettiği duaların kabul olduğunu söyleyerek, "Hakkari kış turizmine ve kar festivaline hazır" dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşların kar yağması için ettiği duaların kabul olduğunu söyleyerek, "Hakkari kış turizmine ve kar festivaline hazır" dedi.

Hakkari'de kar sevinci yaşayan vatandaşlar, sisli havaya rağmen sabah saatlerinde şehir merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne akın etti. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi üzerine vatandaşlar kayak yerine kızakla kaymayı tercih etti. Çocuklarını da yanlarına alan aileler, düşe kalka kızakla kaymanın sevincini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kısa mesafede kayak kaymayı tercih etti.

Vatandaşların kar sevincine ortak olan Vali Akbıyık ise sisli havada pist alanında incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Kayak merkezinde İHA muhabirine açıklamada bulunan Vali Akbıyık, "Geçen yıllara oranla bu yıl kar yaklaşık 1,5 ay geç geldi. Yaz aylarında ciddi kuraklığa neden olacaktı. Kar gelsin diye ülkemizin her yerindeki camilerimizde bile artık dualar ediyorduk. Kar geldi; mutluyuz, sevinçliyiz. Kayak merkezimizi de geçen hafta hizmete açmıştık. Gelen kar 40 santimetreyi buldu. Hakkari ve Hakkarili kayak severler kayağa ve kara kavuştular. Bu yıl pistimizi de 9 bin metreye çıkarttık. Yürüme bandımızı yaptık. Hakkari kış turizmine ve kar festivaline hazır" dedi.

Hakkari'de kar yağışının geç başladığını belirten vatandaşlar ise karın yağması ile birlikte çocuklarıyla birlikte kayak merkezine geldiklerini ifade ettiler. - HAKKARİ