BİTLİS (İHA) - Kar kütlesi demir korkulukları yerinden söktü

BİTLİS Bitlis'te mart ayında olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılardan düşen kar kütleleri ise korkuttu.

Bitlis Belediyesine ait tarihi binanın çatısında biriken karlar büyük bir hızla aşağı inmeye başladı. Binanın önünde bulunan demir korkuluklar karın ağırlığına dayanamayarak yerinden söküldü. Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, çatılardan kopan kar kütleleri çığ görüntülerini andırıyor.

Önceki gün bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği bu görüntüde, çatıdan kopan karın paniğe sebep olduğu görülüyor. Çığ gibi inen kar kütlesinin altında kimsesinin olmaması ise bir felaketi önledi.