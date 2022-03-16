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Kar altında festival coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kar altında festival coşkusu Van'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest' etkinliklerinin ilk gününde yerel sanatçılar tarafından kar altında verilen konser büyük ilgi gördü.

VAN (İHA) - Kar altında festival coşkusu

VAN - Van'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Shopping Fest' etkinliklerinin ilk gününde yerel sanatçılar tarafından kar altında verilen konser büyük ilgi gördü.

Kent ekonomisini canlandırmak ve nevruz döneminde kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla her yıl düzenlenen alışveriş festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival kapsamında akşam saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Eksi 6 derecede kar yağışı altında düzenlenen programda sahne alan yerel sanatçılar Ferhat Tok ve Elif Abalı, seslendirdikleri Kürtçe ve Türkçe şarkılarla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Kar yağışına rağmen halaylar çeken vatandaşlar, konseri düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

'Shopping Fest', 15-29 Mart'ta düzenlenecek farklı etkinliklerle devam edecek.

Kar altında festival coşkusu

Kar altında festival coşkusu

Kar altında festival coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Festival, Konser, Van, kar, Yerel, Haberler

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