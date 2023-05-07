Kaputa oturup öndeki otomobili ittiler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin kaputuna oturan 2 kişinin, yakıtı bittiği ya da arızalandığı düşünülen otomobili ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin kaputuna oturan 2 kişinin, yakıtı bittiği ya da arızalandığı düşünülen otomobili ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Beyşehir ilçe merkezinde, Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde şehir mezarlığı önünde Tofaş marka otomobilin kaputuna oturan 2 şahsın, ayaklarıyla yakıtı bittiği ya da arızalandığı düşünülen Tofaş marka otomobili ittiği anlar çevrede vatandaşların ilgisini çekti. Şahısların ayaklarıyla iterek Sanayi Sitesi istikametine doğru götürdüğü otomobili gören vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti. - KONYA