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Kaputa oturup öndeki otomobili ittiler

Kaputa oturup öndeki otomobili ittiler

Yerel Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin kaputuna oturan 2 kişinin, yakıtı bittiği ya da arızalandığı düşünülen otomobili ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin kaputuna oturan 2 kişinin, yakıtı bittiği ya da arızalandığı düşünülen otomobili ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Beyşehir ilçe merkezinde, Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde şehir mezarlığı önünde Tofaş marka otomobilin kaputuna oturan 2 şahsın, ayaklarıyla yakıtı bittiği ya da arızalandığı düşünülen Tofaş marka otomobili ittiği anlar çevrede vatandaşların ilgisini çekti. Şahısların ayaklarıyla iterek Sanayi Sitesi istikametine doğru götürdüğü otomobili gören vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beyşehir Konya Yerel Haberler

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