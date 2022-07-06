Kapıkule'de engelli gurbetçinin yardımına polis yetişti - Haberler

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Kapıkule'de engelli gurbetçinin yardımına polis yetişti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kapıkule'de engelli gurbetçinin yardımına polis yetişti

Yıllık iznini Türkiye'de geçirmek isteyen engelli gurbetçinin arabasının aküsü Kapıkule Gümrük Sahası içinde bitince yardımına polis ekipleri yetişti.

Yıllık iznini Türkiye'de geçirmek isteyen engelli gurbetçinin arabasının aküsü Kapıkule Gümrük Sahası içinde bitince yardımına polis ekipleri yetişti.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı tatillerini aileleriyle memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısından yurda giriş yapmaya devam ediyor. Almanya'dan gelerek ülkeye giriş yapan engelli bir gurbetçi, Kapıkule Gümrük Sahası içerisinde işlemlerini yaptırdıktan sonra otomobilinin çalışmadığını ve aküsünün bittiğini öğrenmesi üzerine polis ekiplerinden yardım istedi. Kolları sıvayan polisler başka bir gurbetçi vatandaşın otomobilinden akü takviye kablosuyla zor durumda kalan gurbetçinin otomobilini çalıştırdı. Bu durum karşısında duygulanan vatandaşlar ise olayı fotoğrafladı. Daha sonra ülkeye giriş yapan gurbetçi vatandaş, polislere teşekkür ederek memleketine gitmek için yoluna davam etti. - EDİRNE

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