Kapıkule'de Avrupa'ya gidecek tır sürücüleri, bayramı ailelerinden uzakta geçiriyor

EDİRNE (İHA) – Yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek üzere yolla çıkan tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta hüzünlü geçiriyor.

Edirne'de Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'nin farklı şehirlerinden yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için sıra bekleyen tır sürücüleri zamanlarını gümrüklerde ve yollarda geçirerek ailelerinden uzakta bir hüzünlü bayram yaşıyor.

Ramazan Bayramı'na gümrüklerde ve yollarda karşılayan tır sürücüleri, sıra beklerken aileleri ve sevdikleriyle telefonlarından görüntülü arama yaparak bayramlaşıyor.

İhracat kahramanları tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı tır dorselerinde bulunan yemek dolaplarında hazırladıkları yiyeceklerden ve demledikleri çaydan meslektaşlarına ikram etti.

"Bayramları ailemden uzakta geçiriyorum"

Ramazan Bayramı'nı ailesinden uzak Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçirdiğini ifade eden tır şoförü Levent Güngör, sevdiklerinin bayramını telefondan arayarak kutladığını belirleterek, "Bugün oğlum ile telefonda görüştüğümde bana baba neredesin diye sorduğunda yollarda olduğumu söyledim. Ailemden uzakta bayramı geçirmek zor oluyor ama mecburen işimizi sürdürmeliyiz. Genellikle bayramları ailemden uzakta geçirmek zorunda kalıyorum. Araçlarımız yüklü durumda olduğu için bir şekilde bu yüklerin teslim edilmesi gerekiyor. Gittiğimiz yerlerden de yükümüz alıp Türkiye'ye dönmemiz gerekiyor. Bir şekilde bu işimizi devam ettirmeliyiz. Şimdide anne ve babamı arayıp bayramlarını tebrik edeceğim" dedi.

"Sabah ailemle kahvaltı yapmak vardı"

İstanbul'dan yükünü yüklediğini ve Romanya'ya götüreceğini vurgulayan tır sürücülerinden Salih Taşlıbıyık, buruk bir bayram geçirdiğini belirterek, "Biz tır şoförleri olarak bayramları pek evimizde geçiremiyoruz. ya Bismillah dedik ve kısmetimiz nereye kadar ise oraya kadar gideceğiz. Romanya'ya gidip yükümüzü teslim edeceğiz. Bugünde sevdiklerimizi telefondan görüntülü arayarak bayramlarını kutladım. Bizim için zor bir durum ama yapacak bir şey yok. Sabah ailemle kahvaltı yapmak vardı ama kısmet her şey. Bizde tır dorsesi bölümündeki yemek dolaplarında kahvaltımızı yapıyoruz. Gurbetteyiz, belli olmuyor her zaman ailemizle birlikte bayrama denk gelemiyoruz. Sürekli yollarda olduğumuz için genellikle bayramda evde olmuyorum. İnşallah Kurban Bayramı'nda evde oluruz" diye konuştu. - EDİRNE