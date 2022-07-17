Kapıkule'de 1 günde 35 bin 887 kişinin girişi yapılarak tarihi rekor kırıldı - Haberler

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Kapıkule'de 1 günde 35 bin 887 kişinin girişi yapılarak tarihi rekor kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kapıkule'de 1 günde 35 bin 887 kişinin girişi yapılarak tarihi rekor kırıldı

Kapıkule Sınır Kapısında 8 bin 358 araç ve 35 bin 887 yolcunun giriş işlemleri yapılarak, tarihi bir rekora imza atıldığı bildirildi.

Kapıkule Sınır Kapısında 8 bin 358 araç ve 35 bin 887 yolcunun giriş işlemleri yapılarak, tarihi bir rekora imza atıldığı bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz tarihinde toplam Kapıkule Sınır Kapısından 8 bin 358 aracın ve 35 bin 887 yolcunun ülkeye giriş yaparak tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı. 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısında 8 bin 358 araç ve 35 bin 887 yolcu giriş işlemi yapılarak tarihi bir rekora imza atılmış oldu" denildi. - EDİRNE

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