Kapalıçarşı esnafından Çinli arama kurtarma ekibine lokumlu teşekkür

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Çinli ekip, Kapalıçarşı'yı gezdi. Kapalıçarşı esnafı da alkışlarla karşıladıkları Çinli ekibe lokum ve çay ikram ederek teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Çinli ekip Kapalıçarşı'yı gezmiş, esnaf da onları alkışlarla karşılamıştı. O anları anlatan Kapalıçarşı esnafı Çinli ekibe lokum ve çay ikram ederek teşekkür ettiklerini söyledi.

"Tüm dünyanın Türkiye ile beraber olduklarını gösterdiler"

Sosyal medyadaki görüntüleri görünce gurur duyduğunu belirten kapalı çarşı esnafı Engin Naro, "Dün Çinliler buradan geçince o alkışlar içtendi. Ben Türkiye adına onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz onlara minnettarız. Dünya bizimle beraberdi ve biz onları seviyoruz. Bizim bu caddede çok lokumcu arkadaşlarımız var, biz onlara lokum ve kahve ikram ettik. Yaklaşık 15-20 kişilik bir ekipti. Sosyal medyada da birçok hesapta paylaşılmış çok gurur duydum. Tüm dünyanın Türkiye ile beraber olduklarını gösterdiler. Gerçekten din, dil ve ırk ayırmadan insan olduğumuz için tüm depremzede kurtarma ekipleri özellikle herkes deprem bölgesine geçti. Bizlerde kendi adımıza yardımlar yaptık. Biz kapalı çarşı esnafları olarak para, su ve giyim yardımı yaptık" dedi.

"Onlar bize yardım ettiler"

Kurtarma ekiplerine lokum ve çay ikram ettiklerini söyleyen kapalı çarşı esnafı Mesut Rasuli, "Kore, Japon, Çin gibi bir sürü ülkelerden yardım geldi. 10 gün boyunca onlarda bütün vatandaşları çıkartmak için ellerinden geleni yaptılar. Çarşıya giriş yaparken de esnaf olarak herkes onları alkışladı. Onlar bize yardım ettiler, bir can olsa bile kurtardılar. Onlar buradan geçerken biz onlara lokum ve çay ikram ettik. Çok güzel bir şeydi ve biz de bundan çok gurur duyduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL