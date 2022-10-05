Kapadokya'yı 508 bin kişi gökyüzünden izledi

Dünyanın ve Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanının turizm merkezi Kapadokya'da binlerce Turist, bölgeyi sıcak hava balon turlarına katılarak izledi.

Nevşehir Valiliği tarafından açıklanan rakamlara göre Eylül ayında hava koşullarının uygun olduğu 26 günde toplam 3 bin 966 sıcak hava balonu havalandı ve 87 bin 351 kişi sıcak hava balonları ile Kapadokya'yı gökyüzünden izledi. "Turizmde altın yıl" olarak görülen 2019 yılında havalanan 29 bin 585 sıcak hava balonları ile 586 bin 367 yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini gökyüzünden izlemişti. Bu rakamlara göre de 2019 yılı altın yıl olarak biliniyordu. 2020 yılında pandemi nedeniyle uçan yolcu sayısı 120 bin 917'ye düştü. Pandeminin sona ermesiyle 2022 yılının ilk dokuz ayında havalanan 23 bin 961 sıcak hava balonları ile toplam 505 bin 238 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi.

Rakamları açıklayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; 2022 yılının altın yıl olacağını ön gördüklerini söyleyerek, "Nevşehir, Kapadokya bir turizm kenti. Ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Özellikle kültür turizminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Pandemi öncesi 2019 yılı altın yıl olarak görünüyordu. Pandeminin etkisinin kaybolmasıyla birlikte 2022 yılı altın yıl oldu. Yılbaşında ki hareketlilik ve yapılan görüşmelerde 2022 yılının altın yılı olacağını öngörüyorduk. İlk dokuz ayda da bunu yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Balon turuna katılan misafirlerimize baktığımızda ilk dokuz ayda 508 bin olduğunu görüyoruz. Bu da 2019 yılının tamamında 519 bin sayısına ilk dokuz ayda yaklaşmış durumdayız. Önümüzdeki üç ayla birlikte 2019 yılının çok üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR