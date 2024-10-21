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Kapadokya Turu İçin Hareket Eden Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Kapadokya Turu İçin Hareket Eden Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
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Balıkesir'den Kapadokya'ya hareket eden tur otobüsü, Aksaray'da şarampole devrildi. Kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında TEMAD Balıkesir Şubesi eski başkanının eşi de var.

Balıkesir'den Kapadokya turu için hareket eden ve Aksaray'da şarampole devrilen tur otobüsü kazasında hayatına kaybeden sayısı 7'ye yükseldi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Balıkesir Şubesi eski başkanlarından Zafer Çimen'in eşi, Hafize Çimen yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eşinin vefat haberini duyuran Zafer Çimen, Eşim, kızlarımızın anneleri her şeyimizi kaybettik. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra Aksaray'dan getirilecektir. Cenaze namazı ve defin bilgileri, cami ve mezarlık bilgisi daha sonra bildirilecektir. Allah rahmet eylesin, huzur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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