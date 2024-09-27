Kapadokya'nın Yerli Sıcak Hava Balonları Bosna Hersek'te Gösteri Uçuşu Yapıyor

Kapadokya Bölgesi'nde yerli ve milli imkanlar ile yapılan Sıcak Hava Balonu, Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen ZEPS Fuarı'nda gösteri uçuşu yaparak.

Türkiye'nin ve Dünyanın en önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi'nde yerli ve milli imkanlar ile Pasha Balloons tarafından üretilen sıcak hava balonu, Bosna Hersek'in Zenica kentinde 1-5 Ekim tarihlerinde 30.'su gerçekleştirilecek fuar süresince gösteri uçuşu yapacak. Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yaptığı açıklamada, sıcak hava balonlarının dünya üzerinde en yoğun uçuşunun yapıldığı bölgenin Kapadokya bölgesi olduğunu söyledi. Kapadokya bölgesine en büyük tanıtımın sıcak hava balonları ile yapıldığını vurgulayan Aydoğan; "Bosna Hersek'te düzenlenecek fuara yerli ve milli imkanlar ile yaptığımız sıcak hava balonumuz ile katılıyoruz. Bu fuar Kapadokya bölgesinin tanıtımı açısından da çok önemli" dedi. - NEVŞEHİR