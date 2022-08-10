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Kapadokya Havalimanından 39 bin yolcu uçtu

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Kapadokya Havalimanından 39 bin yolcu uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında Kapadokya Havalimanı'nda 39 bin 779 yolcuya hizmet verildi. Kapadokya Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 39 bin 515, dış hat yolcu trafiği 264 oldu. Böylece Temmuz'da toplam 39 bin 779 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında, Kapadokya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 220, dış hatlarda 15 olmak üzere toplamda bnin 235'e ulaştı. Yük trafiği ise temmuz ayında toplamda 485 ton oldu.

7 aylık dönemde ise Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 235 bin 646, uçak trafiği 7 bin 994, yük trafiği ise 2 bin 514 ton olarak gerçekleşti. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kapadokya Yerel Haberler

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