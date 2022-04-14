Kapadokya Hava Limanı Mart ayında 28 bin 355 yolcuya hizmet verdi

Kapadokya Havalimanı Mart ayında 28 bin 355 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2022 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kapadokya Havalimanı'nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 112 dış hatlarda ise 243 oldu. İç hatlar ve dış hatlarda toplam 28 bin 355 yolcu Kapadokya havalimanından uçtu. Mart ayında, Kapadokya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 807 dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 810'a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mart ayında toplamda 280 ton oldu.

Üç aylık (Ocak-Mart) dönemde ise Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 69 bin 518, uçak trafiği 2 bin 611, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 651 ton olarak gerçekleşti. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel