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Kapadokya'daki Sıcak Hava Balonu Turları İptal Edildi

Kapadokya'daki Sıcak Hava Balonu Turları İptal Edildi
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Kapadokya bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sıcak hava balonu turları iptal oldu. Turların yarın yeniden başlaması bekleniyor.

Kapadokya bölgesinde yapılan sıcak hava balon turları hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. Turların yarın yeniden başlaması bekleniyor.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle yapılamadı.

Bölgede yılda ortalama 260 gün yapılabilen uçuşlar mevsim şartlarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor. Kapadokya bölgesinde günlük 156 sıcak hava balonunun uçuşuna izin verilirken, yapılan uçuşlarda yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

Sıcak hava balon uçuşları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı Nevşehir Kapadokya Slot Merkezinin değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Yoğun sis nedeniyle iptal edilen sıcak hava balonu turlarının yarın tekrar başlaması bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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