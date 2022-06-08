Kapadokya'da üretilen ellinci balonda, Kapadokya semalarında uçacak - Haberler

Kapadokya bölgesinde 2019 yılında Yerli ve Milli sermaye ile Sıcak Hava Balon üretimine başlayan Pasha Baloons, 50'nci balon üretiminin mutluluğunu yaşıyor.

Üretimi tamamlanacak olan 50'nci Sıcak Hava Balonu'da yine Kapadokya'ya semalarında misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde faaliyet gösteren Pasha Balloons sahibi Halis Aydoğan "2019 yılında başladığımız balon üretiminde 50'nci balonunu üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu ana kadar farklı ebatlarda ürettiğimiz balonlarımızı iç ve dış piyasaya sattık. Bu bizi çok mutlu etti. Komple bir hava aracı olarak sepet, burners ve kubbelerimizi tesisimizde üretmekteyiz. Komple hava aracı üreten bir firma olarak, Türkiye'den Ruganda, Gana, Tanzanya ve Mısır'dan aldığımız siparişler doğrultusunda üretime devam ettiğimiz balonlarımız var. Yine iç piyasada turizmin canlanmasıyla beraber Kapadokya başta olmak üzere Pamukkale, Firigya, Soğanlı ve Çat vadisinde uçuş yapan firmalardan talepler gelmekte. Üç yüz gün gibi kısa bir sürede ellinci balonu üretmenin mutluluğunu tüm ekibimiz ile birlikte paylaşıyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda yüz, iki yüz, hatta bininci balonu üretmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Müşterinin talebine göre yine firmada tasarlanan balonlar müşteri onayı alındıktan sonra ilk olarak kumaş kesimi yapılıyor. Son sistem lazer makineler ile kesilen kumaşlar, usta terziler tarafından birleştiriliyor.

Balonun kubbe kısmı üretilirken aynı zamanda sepet üretimine de başlanıyor. Tasarlanan sepet yine firmada ustalar tarafından üretiliyor.

Üretimi tamamlanan balonlar, ilgili kurumlar tarafından onaylandıktan sonra uçurulabiliyor. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel