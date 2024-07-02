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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

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Kapadokya bölgesinde yapılan sıcak hava balonu turu, son 3 gündür sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yapılamamıştı. Görsel şölen bugün tekrar başladı.

Kapadokya bölgesinde yapılan sıcak hava balonu turu, son 3 gündür sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yapılamamıştı. Görsel şölen bugün tekrar başladı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya'da sıcak hava balon turları, hava şartları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyordu. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın etkisini kaybetmesinden sonra, bu gün gerçekleştirildi. 3 gündür Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Slot Merkezi'nin değerlendirmesi sonucu yapılan duyurunun ardından Sıcak Hava Balonları iptal edilmişti. Yılda yaklaşık 260 gün uçuş yapılabilen bölgede, olumsuz hava şartları uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor. Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Slot Merkezi tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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